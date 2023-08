Hanna Törnquist

Indien har landat på månens sydpol

Den indiska månsonden Vikram har landat på månen, rapporterar flera medier. Det gör Indien till det första landet i världen att landa på månens sydpol. – Sir, vi klarade att mjuklanda på månen, säger ledningen för rymdstyrelsen Isro i direktsändning, i en hälsning till landets premiärminister Narendra Modi som befinner sig i Sydafrika. – Indien är nu på månen! utropar Modi tillbaka i livesändningen. – Denna framgång tillhör hela mänskligheten. Även det globala syd kan klara av sådana här prestationer – vi kan alla sikta mot månen! I helgen gjorde Ryssland ett liknande försök, som misslyckades när sonden hamnade ur kurs och kraschade. #ISRO has reported everything about the #Chandrayaan3 mission is proceeding precisely as planned! 🎯 Here are another set of pictures taken by the Lander Imager Camera-4 on 20 Aug (left) and the Lander Position Detection Camera on 19 Aug (right): pic.twitter.com/tRMNNNrJgu — ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) August 22, 2023