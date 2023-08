Magnus Helander

Northvolt plockar in nya miljarder

Batteritillverkaren Northvolt tar in 1,2 miljarder dollar (motsvarande drygt 13 miljarder kronor) i form av ett konvertibellån. Enligt ett pressmeddelande är det bland annat investmentbanken Blackrock och den institutionella investeraren Canada Pension Plan som går in med pengar i bolaget. Investeringen är en komplettering till de 1,1 miljarder dollar som bolaget tog in förra sommaren. Då puttade bland annat Folksam och Volkswagen in pengar. ”Jag är stolt över att våra ansträngningar uppmärksammas av investerare, vi ser ett stort intresse från kapitalmarknaden för våra satsningar”, kommenterar Northvolts vd Peter Carlsson. Pengarna ska användas till Northvolts fortsatta expansion i både Europa och Nordamerika. (TT)