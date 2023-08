Ruben Grive

David Ritschard ställer in alla spelningar 2023

Efter David Ritschards kollaps i Allsång på Skansen ställer nu artisten in samtliga resterande spelningar under 2023, rapporterar Aftonbladet. ”David Ritschard ställer in sina spelningar på Mosebacke i Stockholm 2 och 3 september. Efter några dagars vila har beslutet tagits att David Ritschard pausar sitt turnerande året ut”, skriver Södra teatern i ett pressmeddelande. Samtliga biljettköpare får pengarna tillbaka, meddelar också Södra teatern.