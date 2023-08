Hanna Törnquist

Uppgifter: Salwan Momika attackerad i Södertälje

Koranbrännaren Salwan Momika ska ha attackerats av en person med boxhandskar i Södertälje under måndagseftermiddagen. En video av händelsen sprids nu på plattformen Tiktok, rapporterar Aftonbladet och TV4 . Polsen bekräftar att en misshandel har ägt rum i Södertälje under eftermiddagen, men kan inte uttala sig om enskilda personer. – Det har varit någon form av bråk mellan två personer och det verkar som att en person har fått något form av slag . Vi varit på plats och inlett en förundersökning gällande misshandel, säger polisens presstalesperson Per Fahlström till Aftonbladet.