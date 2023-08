Magnus Helander

Regeringens krisgrupp kallas till möte

Regeringens grupp för strategisk samordning (GSS) har kallats samman till möte under måndagen, denna gång till följd av den förhöjda hotbilden mot Sverige, som aviserades i torsdags. Det är den nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm som har kallat till mötet, där statssekreterare ska prata med varandra om vilka åtgärder som ska vidtas, uppger en källa på regeringskansliet för TT. Källan vill inte gå in på hur många, eller vilka departement som deltar och det handlar enligt källan om ett informationsutbytesmöte utifrån en omfattande plan. Regeringen är väl förberedd för den förändrade hotbilden, enligt källan. – Vi har under lång tid sett över beredskapen så ingen blir tagen på sängen, säger han. (TT)