Knut Sahlin Ekberg

Man i 35-årsåldern död efter rallyolycka

En av de männen som skadades vid en rallyolycka tidigare under lördagseftermiddagen har avlidit, skriver polisen på sin hemsida. Mannen är i 35-årsåldern. Olyckan skedde under en rallytävling i Tyringe utanför Hässleholm. En förundersökning om vållande till annans död har inletts, men det finns ingen misstänkt i ärendet. Olyckan inträffade vid 15-tiden på lördagseftermiddagen på Snapphanerallyt som ingår i rally-SM. Rallyt, som körs under två dagar i Hässleholmstrakten, är 192 kilometer långt. – Det är i slutet på sträckan som en förare kör av vägen i samband med en högerböj, säger tävlingsledaren CG Wilke till Kristanstadsbladet.