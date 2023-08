Astrid Larsson

Zelenskyj på plats i Sverige

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj befinner sig i Sverige, skriver han själv på X, tidigare Twitter. Under besöket ska Zelenskyj möta bland andra statsminister Ulf Kristersson, riksdagspartierna och kungafamiljen. På agendan står försvarssamarbete och EU-medlemskap. "Presidenten anländer först till Harpsund. Under dagen sker överläggningar med regeringen. Dessutom sker möten med talmannen, överbefälhavaren och riksdagens partiledare", skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande. "Jag vill personligen tacka Sverige för att de stödjer vår kamp för frihet och självständighet”, skriver presidenten på plattformen Telegram. Tidigare i veckan röstade riksdagen ja till att skicka mer militärt stöd till Ukraina. Det är Sveriges trettonde stödpaket och värdet på materielen uppgår nu till 20 miljarder kronor. Zelenskyj har aldrig tidigare besökt Sverige under sin tid som president. I maj i år besökte han Helsingfors där han mötte Finlands president Sauli Niinistö, statsminister Ulf Kristersson och de andra nordiska ledarna. Besöket omgärdades av ett enormt säkerhetspådrag. Olena and I arrived in Sweden. There will be talks with @SwedishPM , the Royal Family, @Andreasostgote and @Sverigesriksdag parties. Partnership, defense cooperation, EU integration, and common Euro-Atlantic security. @ZelenskaUA and I thank all Swedes who support Ukraine 🇺🇦🇸🇪 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023