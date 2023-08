Alltid senaste nytt – följ SvD direkt

Pär Karlsson

Regeringen fattade i dag beslut om de direktiv som ska ligga till grund för en utredning som ska se över ordningslagen. Det meddelar statsminister Ulf Kristersson (M), Ebba Busch (KD) och Johan Pehrson (L) på DN Debatt. Bakgrunden är årets koranbränningar som gjort att regeringen under sommaren analyserat om man ska se över ordningslagen, så att hot mot rikets säkerhet skulle kunna vägas in för att kunna stoppa allmänna sammankomster. På DN debatt skriver partiledarna att en parlamentarisk referensgrupp med representanter för alla riksdagspartier ska knytas till utredningen. Utredaren ska bland annat analysera lagstiftningen i andra länder, som har liknande yttrandefrihet som Sverige, men som samtidigt tillåter att rikets säkerhet vägs in när polisen fattar beslut om allmänna sammankomster.