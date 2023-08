TT

Järnvägsbro har rasat i Norge

Järnvägsbron över älven Gudbrandsdalslågen i Ringebu i södra Norge har kollapsat till följd av stormen Hans. Brons mittparti har rasat ner i älven. – Bron är nere och ligger i floden. Det är helt enkelt tragiskt, säger Arne Fossmo. Brokollapsen drabbar Dovrebanan och kommunen ber nu staten att agera snabbt för att få i gång tågtrafiken så fort som möjligt. Det statliga företaget Bane Nor, som ansvarar för järnvägar i Norge, har inspekterat bron efter extremvädret men bedömde till en början att läget stabiliserats. Bane Nor sitter nu i krismöte. Dovrebanan, som förbinder Oslo med Trondheim, går över bron. Den delen av banan kan nu inte trafikeras. Det är oklart när trafiken kan komma i gång igen, enligt Bane Nor. Av säkerhetsskäl stängdes trafiken av två dygn före skadorna på bron uppstod. Randklev-bron är 172,5 meter lång och tillverkad av stål. Den byggdes 1957.