TT

Två anhållna efter explosionerna i Falkenberg

Två män har anhållits efter explosionerna i Falkenberg, rapporterar Hallands Nyheter. Polisen satte in extra resurser i staden under helgen. – Vi har gripit och sedermera anhållit två män, säger lokalpolisområdeschef Ulrica Strömkvist, till tidningen. Under veckan har staden drabbats av tre olika explosioner. Den senaste, som inträffade i torsdags, skedde vid en port till ett flerbostadshus i centrala Falkenberg. Polisen vill inte kommentera exakt vilka kopplingar de misstänkta männen har till de olika händelserna under veckan, enligt Hallands Nyheter. – De är båda två misstänkta för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, säger Ulrica Strömkvist.