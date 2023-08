Anders Billing

Amerikansk inflation lägre än väntat

Den amerikanska inflationstakten i juli var lägre än marknadens förväntningar. Inflationen mätt som konsumentprisindex landade på 3,2 procent, enligt US Bureau of Labor Statistics. Det var lägre än marknadens förväntningar som låg på 3,3 procent. Inflationstakten i USA månaden dessförinnan, i maj, låg på 3,0 procent. Kärninflationen, det vill säga exklusive mat och energi och som många på marknaden följer, var de senaste tolv månaderna 4,7 procent. Där låg förväntningarna på just 4,7 procent. Utfallet kan ses som en lättnad för alla som hoppas att räntenivån i USA och resten av världen ska minska. På finansmarknaden försvagades den amerikanska dollarn direkt mot svenska kronan.