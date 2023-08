TT

Bensinpriset rusar – högsta för i år

Priset på drivmedel rusar till följd av stigande oljepriser. Bensinpriset når sin högsta nivå för i år. Dieselpriset ligger nu på 24:51 kronor per liter, vilket är den högsta nivån sedan den 25 januari då priset låg på 24:66 kronor per liter. Kostnaden för 95-oktanig bensin uppgår på torsdagen till 21:04 kronor per liter. Priset har inte varit så högt sedan den 9 november 2022 (21:24 kronor per liter). Uppgångarna följer efter oljepriserna, som har stigit kraftigt den senaste tiden efter att såväl Saudiarabien som Ryssland, världens två största oljeproducenter, annonserat utökade produktionsbegränsningar – på 300 000 fat per dag – fram till och med slutet av september. Under dagen har ett fat Brent-olja lyft till 87:45 dollar, ett pris som senast uppnåddes i slutet av januari.