Jonatan Westerlind

Natoförhandlaren Oscar Stenström slutar

Sveriges Natoförhandlare Oscar Stenström slutar, skriver Dagens ETC . Stenström har fått ett nytt jobb inom Wallenbergsfären, vilket framgår av framgår av handlingar som inkommit till Karensnämnden, skriver tidningen. Den 1 september börjar han på Wallenberg Foundations AB där han ska vara "rådgivare i internationella och regulatoriska frågor, strategisk affärutveckling samt Government and public affairs", står det i handlingarna, enligt ETC. Stenström fick uppdraget att leda Natoförhandlingarna av den tidigare regeringen, och fick behålla rollen även efter valet förra året.