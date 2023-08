TT

Amazon övertrumfade förväntningarna

Näthandelsjätten Amazon övertrumfade analytikernas förväntningar i sin senaste delårsrapport. Omsättningen steg med 11 procent jämfört med förra året och landade på 134,4 miljarder dollar, motsvarande 1 438 miljarder kronor. Det var bättre än analytikernas förväntningar som enligt Refinitiv låg på 131,5 miljarder dollar. Annonsförsäljning drog in 10,7 miljarder dollar under det andra kvartalet, vilket var en ökning med 22 procent jämfört med samma period förra året. Vinsten landade på 0:65 dollar per aktie. Experterna hade tippat på 0:35 dollar, rapporterar CNBC. Aktien steg med omkring 7 procent i efterhandeln på Wall Street, efter att ha gått upp 0,6 procent i den ordinarie handeln.