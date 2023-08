Astrid Larsson

Amerikanska senaten evakueras

Amerikansk polis söker igenom kongresshuset, efter larm om en misstänkt aktiv skytt i byggnaden, rapporterar Reuters. En senatsbyggnad ska ha evakuerats och polisen uppmanar personer i området att söka skydd. "Vänligen håll dig borta från området eftersom vi fortfarande undersöker. Vi kommer att fortsätta att kommunicera med allmänheten här", skriver amerikansk polis i ett inlägg i sociala medier. Texten uppdateras. Our officers are searching in and around the Senate Office Buildings in response to a concerning 911 call. Please stay away from the area as we are still investigating. We will continue to communicate with the public here. pic.twitter.com/vqCY0I7u8m — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 2, 2023