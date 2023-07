TT

MC-olycka utanför Strängnäs – en person död

En man har omkommit i en olycka under ett motorevent utanför Strängnäs, rapporterar Ekuriren. Olyckan inträffade på Malmby flygfält under lördag eftermiddagen. Mannen, som var i 50-årsåldern, körde en motorcykel och kraschade i hög fart, enligt tidningen. Under kvällen bekräftade polisen om att mannen hade omkommit. Anhöriga är underrättade.