Ruben Grive

Bekräftat utskottsmöte om korankrisen

Riksdagen bekräftar nu att utrikesutskottet under torsdagen ska sammanträda med anledning av korankrisen. Sammanträdet sker sedan Socialdemokraterna krävt att regeringen ska informera riksdagen om hur den pågående krisen hanteras. ”Jag kommer att berätta om det intensiva diplomatiska arbete som pågår, och att regeringens högsta prioritet just nu är säkerheten för svenska medborgare i riket och utomlands. Vi är i ett känsligt läge, och mycket av det arbete som regeringen gör nu kan vi av naturliga skäl inte berätta om offentligt”, sade utrikesminister Tobias Billström (M) i en skriftlig kommentar till TT under tisdagen. Säpochefen Charlotte von Essen och biträdande chefen för kontraterrorism, Susanna Trehörning, deltar också vid sammanträdet. De ska informera utskottet om hanteringen av attentatshot mot Sverige och svenska intressen. Sammanträdet inleds klockan 11. (TT)