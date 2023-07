Erik Bergin

Vattenkanoner används vid Israels parlament

Polisen har använt vattenkanoner utanför det israeliska parlamentet, Knesset, på måndagen inför omröstningen om en mycket kontroversiell rättsreform som Israels premiärminister Netanyahu försöker pressa igenom, rapporterar BBC med flera medier. Omröstningen pågår i Knesset sedan någon dryg timme. Samtal om en kompromiss har hittills fallerat, rapporterar Times of Israel . Reformen pausades tidigare i år men Netanyahus högerregering förväntas under måndagen göra ett försök att få den antagen i parlamentet. Regeringskoalitionen har en liten majoritet. Reformen har splittrat Israel djupt under året. Reformen syftar bland annat till att minska högsta domstolens makt och ge politikerna mer makt, vilket kritiker befarar kan sänka Israels demokrati. Högerfalangen anser istället att det demokratiska inslaget ökar när politikerna får mer att säga till om. Runt 150 företag, inklusive flera banker, strejkar under måndagen i protest mot lagförslaget. Hundratusentals rapporteras delta i demonstrationer i Jerusalem och på andra håll.