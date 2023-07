Knut Sahlin Ekberg

Dansk seger i Tour de France

Jordi Meeus vinner den 21:a etappen av Tour de France. Det var tätt under slutspurten på Champs-Élysées men belgaren tog till slut hem den sista etappvinsten. Men det blir dansken Jonas Vingegaard som vinner det 110:e Tour de France loppet. Det är hans andra raka seger. Vingegaard tävlar för laget Jumbo-Visma. Egentligen avgjordes det redan i går. Men helt klart blev det först under söndagen. 26-åringen har imponerat stort under de senaste veckorna och hade, inför den 21:a och sista etappen till Paris, en ledning på över sju minuter ner till slovenske Tadej Pogacar. I dag inleddes också Tour de France för kvinnor – där fyra svenskor deltar. Damernas tävling körs över åtta etapper. Jenny Rissveds, Julia Borgström, Caroline Andersson, Wilma Olausson och Natalie Eklund är de svenska deltagarna.