TT

Tommy Körberg på sjukhus – ställer in turné

Tommy Körberg ställer in sin sommarturné på grund av sjukdom. Han är just nu inlagd på sjukhus. ”Det smärtar mig oerhört över att behöva ställa in min sommarturné ”Grand Finale” och göra min publik besviken. Tyvärr kommer det inte att vara möjligt för mig att slutföra turnén då jag har fått tillbaka en elakartad bakterie som den här gången satt sig på ryggen och skapar akut ryggsmärta. Jag är nu inlagd på sjukhus för utredning och behandling”, säger han i ett pressmeddelande.