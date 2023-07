TT

Volvos orderingång sjunker

Lastbils- och busstillverkaren Volvo redovisar en vinst före skatt på 14 409 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 13 873 miljoner under motsvarande period i fjol. Det justerade rörelseresultatet, rensat för engångsposter, steg dock betydligt mer, från 13,7 miljarder kronor till 21,7 miljarder kronor. Under kvartalet steg intäkterna till 140,8 miljarder kronor från 118,9 miljarder kronor ett år tidigare. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst före skatt på 17,9 miljarder kronor och en omsättning på 134,6 miljarder, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg. Orderingången under kvartalet sjönk till 48 308 lastbilar, från 53 388 lastbilar under motsvarande kvartal 2022. Leveransvolymen ökade till 63 842 lastbilar, från 60 833 ett år tidigare.