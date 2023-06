Prins Harry: Har varit måltavla sen jag föddes

LONDON För drygt tio år sedan blottades de brittiska tabloidernas mörkaste sidor. Då avslöjades det att Rupert Murdochs News of the World brutit sig in i den försvunna tonåringen Milly Dowlers röstbrevlåda och lyssnat på hennes meddelanden. Dowler var redan död, hon hade mördats, men avlyssningen fick både hennes familj och polisen att tro att hon ännu var vid liv.

Under åren som följt har flera tusen kändisar och privatpersoner stämt de brittiska tabloiderna för avlyssning.