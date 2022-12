Läs detta!

På stadsbiblioteket i Boston står det att läsa i fasadfrisen: "The commonwealth requires the education of the people as the safeguard of order and liberty". Byter man bara ordet commonwealth till kingdom så gäller det oss i allra högsta grad. Social ojämlikhet, särskilt på utbildningsområdet, göder extremism och intolerans. Statistiken är entydig. Trump blev vald på en kampanj vars språk låg på en åttaårings nivå. Clinton förlorade bland annat genom att använda ordet deplorables (förkastliga) om människorna i Trumps väljarbas. USA har aldrig riktigt nått dit Sverige var på höjdpunkten med skola för alla, läskunnighet för alla och möjligheter för alla. De länder som skött sin skola och sin folkbildning har klarat att motstå populismvågen bättre än de som slarvat.