Det var länge sedan Diana Krall senast besökte Sverige. Oktober 2017 närmare bestämt, då som nu var konserten på Cirkus. Sedan dess har hon släppt ett duoalbum med jazzlegenden Tony Bennett och ett soloalbum, "This dream of you". Fast det var med inspelningar påbörjade redan 2017.

Den här gången har hon inget nytt material att turnera med. Istället väljer och vrakar hon sånger från den drygt trettio år långa karriären. Den 58-åriga kanadensiska pianisten och vokalisten har mycket att välja på. Några få har hon komponerat själv men mest har hon ägnat sig åt sånger som andra skrivit. Det är ju som personlig uttolkare av väl valda pärlor ur jazzhistorien hon gjort sig ett namn som en av jazzens riktigt stora.