Den senaste filmen om Spindelmannen, ”Spider-Man: Across the spiderverse”, har haft stora framgångar bland den nordamerikanska biopubliken under sin premiärhelg.

Filmen har spelat in 121 miljoner dollar, motsvarande 1,3 miljarder kronor, i biljettintäkter. Det är den näst största premiärhelgen för en biofilm i Nordamerika i år, räknat i biljettintäkter. Endast ”Super Mario bros. filmen” klår den.