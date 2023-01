Original-Wednesday Lisa Loring död i stroke

Netflix serien Wednesday som är en spinoff på Familjen Addams och kretsar kring dottern i familjen med samma namn är en av streamingtjänstens största succéer.

Lisa Loring blev känd på 1960-talet när hon spelade rollen som Wednesday, en roll som hon återkom till 1977 i tv-filmen ”Halloween with the New Addams Family”, skriver nöjestidningen Deadline.