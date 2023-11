Elpriset lyfter kraftigt på torsdag enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool. Stoppet av kärnkraftsreaktor Ringhals 4 i kombination med kylan gör att södra Sverige – elområde 3 och 4 – kan räkna med det tredje högsta elpriset sedan årsskiftet.

Under morgondagen uppgår elpriset till 1:90 kronor per kilowatttimme. Även i övriga geografiska områden lyfter priset. I området 1 och 2 uppgår priset till 85 öre per kilowattimme. Utöver denna kostnad tillkommer även skatter och elbolagens avgifter.