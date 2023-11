Två veckor instängda – nu gräver de för hand

Räddningsarbetet har mött flera bakslag under insatsen. Försöken att borra sig in horisontellt från tunnelns mynning slutade efter 57 meter med en förstörd borr. När man nu försöker ta sig in vertikalt, från tunnelns tak, måste man ta sig över hundra meter ned.

Efter nästan 100 meters maskinborrande måste man nu börja gräva för hand, i ett hål där en person knappt får plats. Nio meter återstår för att man ska nå fram till de instängda.