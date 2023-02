Helande vatten bland höga toppar i England

Strax före åtta på morgonen lämnar jag mitt hotellrum. Tassar i tofflor, baddräkt och morgonrock genom en tyst korridor. Upp för några trappor, ner några våningar, fram till en underjordisk termalpool full av naturligt källvatten vilket bubblar upp från marken. Under en stor baldakin av glasmålningar blir tillvaron tyngdlös, i den varma vätan utan kemiska tillsatser. Efter en stund går jag in i bastulandskapet. Veknar i aromatiska ångor, ligger ner i infraröd hetta, tycker efteråt att kallduschen intill kärlet med krossad is är ljuvlig.



Bortom kakel, mosaik och turkosblå väggar målade med jungfrur har en solig dag vaknat till liv. Där ute ligger brittiska kurorten Buxton i grevskapet Derbyshire, en dryg timme söder om Manchester. Byggnaden jag befinner mig i är dess främsta spahotell, Buxton Crescent.

Det är en halvmånesvängd historia med 81 rum och sviter, restaurang, bar och, förstås, det stora dragplåstret: ett anrikt spa. Som i händerna på ungerska wellnesspecialisterna Ensana – vilka gjort en enorm mångmiljonrenovering för att återställa byggnaden till sin forntida glans – fått snäppet mer medicinsk profil. Det finns inga doktorer som utvärderar ditt mående och sätter ihop ett hälsoschema med daglig skötsel. Däremot en stor behandlingsmeny som gott om terapeuter, sjukgymnaster och kosmetologer hjälper till att lotsa genom.