Tio affärsidéer tävlar – rösta på din favorit

– AlgoDX är kliniskt validerat, vi samarbetar med Philips, våra första kunder är flera sjukhus i North Carolina. I USA är betalningsviljan hög, säger David Becedas.

Sådant nappar juryn på. AlgoDx affärsidé låter nästan lika bra som nästa tävlande den här dagen.

I Myoroface är det bot mot snarkningar och halsbränna som är affärsidén. Ylvali Gerling vd och medgrundare, menar att hon kan lindra dessa vardagliga problem.

Bakom idén finns egentligen hennes mor, tandläkare Mary Hägg som redan på 1980-talet mötte patienter som fick ordning på övre magmunnen genom att träna med ”munhantel” – ett litet verktyg som Myoroface nu säljer för att träna diafragma.

– Sådant här tar tid. Vi började 2014 men nu har vi patent i 29 länder. Vi är de enda som behandlar reflux utan kirurgi och farma, säger Ylvali Gerling.

Ylvavi Gerling, vd Myoroface. Foto: Ari Luostarinen

Nästa två tävlande företag, Drifter och Eljun, vänder sig till en helt ny sektor: Här handlar det om systemlösningar inom e-mobilitet.

Drifters idé är att via sensorer, exempelvis i lyktstolpar, samla in data om p-platser, parkerade bilar och laddstationer. Drifters vd och medgrundare Fredrik Durling berättar att bilisten kan få information om när en laddstation blir tillgänglig eller om hur många p-platser som finns lediga vid butiken. Samtidigt kan systemet automatiskt fakturera bilägaren som parkerat. Och kommuner och fastighetsbolag kan följa hur p-pengar flödar in.