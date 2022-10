Klirr i kassan för amerikanska storbanker

De amerikanska storbankerna JP Morgan och Wells Fargo levererar starkare delår än förväntat. Wells Fargo hade under senaste kvartalet intäkter på 19,5 miljarder dollar jämfört med analytikernas prognos på 18,8 miljarder dollar.

Även räntenettot, det vill säga hur mycket banken tjänar på utlåning, var betydligt högre än marknadens prognos. För konkurrenten JP Morgan låg intäkterna under tredje kvartalet på 33,5 miljarder dollar (förväntat 32,4 miljarder) och företagets vd Jamie Dimon uppger att företaget hoppas kunna sjösätta ett återköpsprogram avseende företagets aktier under 2023. Vinsten per aktie uppgick till 3:12 dollar.