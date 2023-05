Trendiga stadsdelen: ”Här är stilmixen vild”

Helgen närmar sig och vi slinker in på Boavista Social Club som känns som ett intimt och sofistikerat vardagsrum. Några få bord och en ännu mindre bardisk där vi slår oss ner framför två vinylspelare där dj:n spelar skön jazz. De kallar sig själva för en ”audiofil restaurang”, men så har de också en enastående vinyluppsättning. Förföriska toner av The Awakenings album ”Hear, sense and feel” letar sig ut i lokalen och ut mot gatan.

De få borden tycks alltid vara fulla och alla dricker naturvin, såklart, till de finurliga smårätterna signerade franske kocken Marc Lerohellecs.