I krisens spår – nya trenden: gift dig rikt

”In my dreams, I have a plan – if I got me a wealthy man.” Abba-klassikern ”Money, money, money” har blivit ett populärt ljud på Tiktok. Ofta kombineras låten med slät­strukna semesterbilder på en och samma person: Sofia Richie Grainge.

Richie Grainge, en gång i tiden mest känd för att vara ett bihang till Kardashian-klanen, har övergett korta paljettklänningar och Los Angeles nattklubbar till förmån för modesta kostymer och yachtresor längs med Franska rivieran. Det föreslås att förvandlingen ägde rum i samband med att hon gifte sig med britten Elliot Grainge, son till skivbolags­mogulen Lucian Grainge, i april i år.