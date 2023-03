Chansen att få en högvinst på en Trisslott är minimal, men det är många som ändå hoppas att just de ska slinka igenom det mikroskopiska nålsögat. Normalpriset för en skraplott är 30 kronor och det säljs omkring 300 000 per dag, det betyder lottköp för cirka 3,3 miljarder per år, inklusive digitala lotter. Trisslotten är sedan länge dagligvaruhandelns mest sålda produkt, både räknat i antal och värde. Den slår såväl kaffe som mellanmjölk och choklad.