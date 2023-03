”Stoppa den fria försäljningen av lustgas”

Lustgasen räknas som en så kallad dissociativ medicin/drog. Redan på 1700-talet visste man att lustgas kunde förändra medvetandet. Vad man noterat var bland annat att smärt­upplevelser minskade om du andades in lustgas. Även i dag används lustgas som anestesi­medel, till exempel vid förlossningar. När du andas in lustgas får du smärt­lindring, den minskar ångest och du kan uppleva ett rus. Men du kan också få yrsel och bli illamående, bli trött och somna och du kan få minnes­förluster för tiden när du andas in lustgasen. Men, bara för att lustgas använts under så många år, innebär det inte att det är bra att använda som drog, eller för den delen i livsmedels­industrin.