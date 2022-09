Nya sidor av Miami: ”Opretentiöst”

Meg Daly, vars familj är ledande inom stadens teatervärld, började uppvakta stadsplaneringskontoret som bestämde sig för att satsa 140 miljoner dollar på att utveckla parken.

– Miami har varit en av de farligaste städerna i USA för gångtrafikanter och cyklister. Men folk som flyttar hit kräver ett nytt sätt att leva. Det skadar inte att parken även lockar turister, säger Meg Daly som idag driver organisationen Friends of The Underline.

Under Metrorails tågräls finns den urbana parken The Underline, där det går att springa och cykla i skuggan. Foto: Agaton Ström

Miami har alltid setts som en stad med möjligheter, men massflykten under de senaste två åren kommer inte från Kuba utan från New York. Under årets första fyra månader flyttade över 20 000 New York-bor till delstaten Florida. I fjol var siffran över 60 000 och inget tyder på att Manhattanbor kommer sluta emigrera söderut. Miami håller dessutom på att bli ett nytt centrum för techbolag, inte minst tack vare en entusiastisk borgmästare som själv uppvaktar ledande entreprenörer på Twitter med frasen ”hur kan jag hjälp till?”.