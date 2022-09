Börsen öppnar uppåt

Stockholmsbörsens OMXS ligger plus 0,5 procent efter ett par minuters handel. SCA ligger i topp bland storbolagen, plus 2,9 procent, följt av Samhällsbyggnadsbolaget, plus 2 procent, och Hexagon, plus 1,6 procent.

Bland dem som backar finns Essity, minus 2,3 procent, som aviserat stora prishöjningar på grund av kostnadsläget. Electrolux, som vinstvarnade på måndagen, backar också, minus 1,5 procent.