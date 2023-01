När Arthur Conan Doyle introducerar Sherlock Holmes för läsaren i ”En studie i rött” låter han honom på bråkdelen av en sekund räkna ut att doktor Watson har varit i Afghanistan och sårats i ett krig. Watson erkänner att Holmes har rätt. Doktorn har skadats allvarligt i slaget vid Maiwand och tvingats lämna armén. Drabbningen utspelades under det så kallade andra anglo-afghanska kriget (1878–1880), en av många koloniala uppgörelser i bergslandet under 1800-talet. Ytterst bottnade konflikten i rivaliteten mellan Storbritannien och Ryssland, ”the great game”, en kraftmätning som sedan ärvdes av USA och Sovjetunionen under kalla kriget – även då med Afghanistan som buffert och/eller stridsäpple.

Jag kommer osökt att tänka på doktor Watson och hans krig när jag läser Åsne Seierstads ”Afghanerna”, utgiven förra året på norska och nu klädd i svensk språkdräkt av Jan Stolpe. Det var lika självklart för 1880-talets britter att känna till, och reagera på, afghanska företeelser som det är för oss, trots att landet ligger långt bortom allfarvägarna. Bergslandet i skärningspunkten mellan Väst-, Syd- och Centralasien har alltid attraherat fältherrar och stormakter som drömt om att införliva det med sina maktsfärer, och ofta har deras ambitioner (som i regel lidit skeppsbrott) fått världshistoriska konsekvenser. Samtidigt tycks afghanerna, åtminstone deras politiska ledare, vara så olika oss själva som det överhuvudtaget är möjligt, framför allt vad kvinnosynen beträffar. Att påstå att talibanerna har återfört Afghanistan till medeltiden är – menar jag, och många med mig – en skymf mot vår gamla medeltid.