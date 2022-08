Ryssland förstärker på Krim: ”Ny fas i kriget”

Tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) skriver i sin senaste analys att ockupationstjänstemän på Krim sannolikt överväger att stärka säkerheten på halvön. Sådana åtgärder kan tvinga Ryssland att förflytta styrkor från frontlinjerna i södra och östra Ukraina, enligt ISW.

Den icke internationellt erkända ryskstödda guvernören i Sevastopol, Mikhail Razvozhayev, uppger att samtliga säkerhetstjänster i regionen arbetar i ett högt beredskapsläge och kontrollerar alla ingångar till staden.