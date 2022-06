”Sanktionerna biter – slår mot rysk import”

Det har inte undgått någon att Rysslands aggressions­krig mot Ukraina lett till drastiskt höjda energi­priser och att en konsekvens av detta är att energi­producerande länder haft ökade intäkter, vilket också gynnat Ryssland. Enligt en beräkning det oberoende finska Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) så har Ryssland under krigets första 100 dagar exporterat fossila bränslen för 986 miljarder kronor – något som gjorts med kraftigt ökad vinst då energi­priserna på grund av kriget ökat med runt 60 procent. Detta rapporterades av AFP och har också tagits upp av flera nyhetskällor, inklusive TT och SvD. En av analytikerna från Crea påpekade det faktum att ”samtidigt som EU diskuterar striktare sanktioner mot Ryssland har Frankrike ökat sin import för att bli den största köparen av flytande [rysk] naturgas”. På samma sätt har EU:s diskussioner om att sanktionerna ska innefatta import­stopp för rysk energi också framställts som grundläggande för att sanktionerna verkligen ska drabba den ryska ekonomin – och därmed möjligheten för Ryssland att fortsätta finansiera sitt övergrepp på Ukraina.