Snabbstyrd – men seg i gasresponsen

Presskonferensen äger rum i ett tempel vid Comosjön i Italien. Det är tillägnat Alessandro Volta som uppfann det elektrokemiska batteriet för lite mer än 200 år sedan. Den nya vd:n Jean-Philippe Imparato förklarar varför vi har samlats här i dag. Orden med kraftig fransk accent ekar: ”We will go from zero to zero.”

Det italienska bilmärket ska enligt Imparato göra den snabbaste elektrifieringsresan av alla. På fem år ska man gå från att ha noll elbilar till att bara ha bilar med nollutsläpp. Hans sätt att tala gör att jag tror honom för en stund. Men Alfa Romeo har en uppförsbacke framför sig, med en historia av röda siffror och enbart två modeller på marknaden, Giulia och Stelvio. Varumärket är dessutom relativt anonymt för måttligt bilintresserade.