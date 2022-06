Svenskt Vatten: Kan hända var som helst

En läcka i en huvudvattenledning söder om Skavsta stoppade vattenförsörjningen till både Nyköping och Oxelösund under natten till torsdag. Skolor har stängt och planerad vård har ställts in. Vattnet väntas vara avstängt åtminstone till sent på fredag.

– Det här kan hända precis var som helst. Ibland är det otur och ibland är det ett misstag, men det som vi är som mest oroliga för är den underhålls- och investeringsskuld som vi har framför oss. Sverige behöver investera 460 miljarder kronor fram till 2040 för att komma i fas, säger Pär Dalhielm, vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.