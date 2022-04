För den som själv inte står inför ett val, tycks det värsta som kan hända vara att man väljer fel. Men den som ska välja vet att det förhåller sig annorlunda; det värsta som kan hända, är att man inte väljer alls. Och ännu hade jag väl inte valt?”

Ada Seiler vaknar i ett rum hon inte känner igen. Genom springan mellan golvet och dörren sticks en lapp in. På ena sidan står det ”The statement on the other side of this paper is false”. På den andra: ”The statement on the other side of this paper is true”. Strax minns Ada att hon befinner sig på Hilbert Klinik, belägen i Kaliningrad. I staden, som fram till 1946 hette Königsberg, levde Immanuel Kant hela sitt liv. Här lade också matematikern Kurt Gödel fram de ofullständighetsteorem som satte matematikens tillförlitlighet ur spel. En abortklinik, ett retreat, en moralfilosofins skrattspegel? En hjärnas interiör, genom vilken valmöjlighetens rörelse oupphörligt måste fortsätta trots att utgångarna är otaliga?