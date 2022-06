En strejk bland lastbilsförare i Sydkorea går nu in i sin andra vecka, och tvingar fabriker att skära ner på produktionen.

Under den första veckan har den lett till störningar för bil- stål- och petrokemiska tillverkare till en kostnad på 1 600 miljarder won, motsvarande 12,6 miljarder kronor enligt statliga beräkningar, rapporterar The New York Times.