Under de senaste decennierna har vi kunnat urskilja en tydlig utveckling mot jämställdhet inom försvarsmakterna: i allt fler länder räknas även kvinnor som potentiella soldater och dras in i värnpliktssystem. Historiskt sett är detta en radikal företeelse, eftersom krigandet i nästan alla kända kulturer har varit en utpräglat manlig företeelse. Men varför? Hur kommer det sig att organiserat våld förknippas just med män? Och har det funnits historiska undantag?