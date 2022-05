I år är det tio år sedan den amerikanske socialpsykologen Jonathan Haidt, numera ett tongivande namn i den västerländska idédebatten, publicerade ”The righteous mind: why good people are divided by politics and religion” om moralens roll i politisk åsiktsbildning och polarisering; enligt min uppfattning en av 2000-talets bästa fackböcker. Först nu ges den ut på svenska.

Det är ett välkommet initiativ, men tyvärr har förlaget inte tagit hand om Haidts bok på ett bra sätt. Översättningen fångar inte originalets stilistiska elegans och är på centrala terminologiska punkter tveksam eller rentav felaktig. Jag saknar även ett förord som så här långt efteråt introducerar boken för en svensk publik.