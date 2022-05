Europas 8 bästa delikatessbutiker

Gårdsbutiken i Notting Hill är en förlängning av krögaren och ägaren Skye Gyngells prisade restaurang Spring. Foto: Spring to Go

Spring to Go

”Jag vill skapa en matbutik där design, skönhet och hållbarhet möts, och där man som kund blir lika väl mottagen som på en finare krog”. Det förkunnade krögaren Skye Gyngell när hon i fjol öppnade gårdsbutiken Spring to go i Notting Hill – en naturlig förlängning av hennes prisade restaurang Spring. Och nog känns det mer som en design- än delibutik, där marmorbänkarnas stillebentjusigt staplade grödor och bröd ramas in av superfloristen Kitten Graysons blomsterarrangemang (vars hållbart odlade blommor säljs i butiken).

I sortimentet samsas varor från lokala producenter med godsaker som tillagats i Springs kök. Eller som Skye Gyngell sammanfattar det: ”Modern mat som blickar tillbaka mot engelska traditioner – och alltid med hållbarhet som ledord”.

66-68 Ledbury Road, Notting Hill, springrestaurant-shop.co.uk