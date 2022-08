”Sopranos”-skådespelaren och Broadwaylegendaren Robert LuPone har gått bort efter en lång kamp mot cancer i bukspottkörteln, skriver TMZ.

I ”Sopranos” spelade han Bruce Cusamano, familjeläkare och granne med huvudpersonen Tony Soprano. LuPone hade också roller i serier som ”Sex and the city”, ”Law & order” och ”All my children”. För den sistnämnda fick han en Emmy-nominering för bästa manliga biroll i en dramaserie som sänds dagtid.