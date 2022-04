Nytt rekord för Zibanejad efter Rangers-vinst

”Enastående!” Så beskrev New York Rangers tränare Gerard Gallant sitt lag efter att ha tagit emot Detroit på Madison Square Garden på lördagen.

Men trots 17 skott på mål under första perioden dröjde det nära 14 spelminuter in i matchen innan Rangers fick till ett första mål. I numerärt överläge fick till slut Mika Zibanejad in ett skott som tog sig förbi Detroits målvakt Thomas Greiss, in i mål.