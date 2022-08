”Stop chasing the mice inside your skull” säger en israelisk agent till sin kollega i Spielbergfilmen ”München” när denne börjat spekulera i om det kanske var CIA, KGB, MI6 eller rentav Mossad som satt käppar i hjulen för gruppen som ska hämnas massakern under sommar-OS 1972. Jag kommer att tänka på frasen när jag läser Lena Anderssons nya roman om mordet på Olof Palme. För även om detta är ett minst sagt spännande ämne, är det något med boken som gör att jag blir mer fascinerad av författarens psykologi än av romanen i sig.

Men det är inte bara så att jag uppfattar det som att Lena Andersson ”jagar mössen i huvudet” – jag blir själv mer och mer paranoid under läsningen.